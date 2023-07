Coperchi senza cerchi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Coperchi senza cerchi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : OP

Significato/Curiosita : Coperchi senza cerchi

Causò una considerevole perdita di potenza e coppia. su tutti i motori i coperchi delle punterie passarono da lisci a scanalati. nel dicembre del 1968 venne... Incominciato un thread op – codice vettore iata di chalk's ocean airways op – codice iso 3166-2:cf di ouham-pendé (repubblica centrafricana) op – codice iso 3166-2:pl... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 30 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Coperchi senza cerchi : coperchi; senza; cerchi; Il coperchi o degli ingranaggi; I coperchi degli orologi; coperchi o di rete metallica che ripara le vivande dagli insetti; È munita di coperchi o; Si dice che fa le pentole ma non i coperchi ; Usare senza parsimonia; Si dice di discorso senza costrutto; Far rimanere senza ; Fornaio senza forno; senza alcun vantaggio; Data senza corrispettivo; Nel cerchi o e nel quadrato; Pasta a cerchi etti in brodo; I tifosi blucerchi ati in breve; Lo sono i cinque cerchi ; Lo fanno i bimbi uniti in cerchi o; cerchi o dantesco;

Cerca altre Definizioni