La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Circoli imperfetti' è 'Ellissi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ELLISSI

Curiosità e Significato di Ellissi

La soluzione Ellissi di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Ellissi per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Ellissi? Ellissi sono figure geometriche chiuse, simili a ovali o cerchi allungati, spesso usate in matematica e arte. La loro forma rappresenta un'ellisse, una curva con due fuochi, simbolo di perfezione e armonia. Nel linguaggio figurato, l’ellissi indica omissioni o pause nel discorso. In Circoli imperfetti, il termine suggerisce forme incomplete o non perfette, ma comunque affascinanti e cariche di significato.

Come si scrive la soluzione Ellissi

Hai trovato la definizione "Circoli imperfetti" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

E Empoli

L Livorno

L Livorno

I Imola

S Savona

S Savona

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

C M S O D O I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SCOMODI" SCOMODI

