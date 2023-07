Lo sono i cinque cerchi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sono i cinque cerchi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : OLIMPICI

Significato/Curiosità : Lo sono i cinque cerchi

I cinque cerchi, noti anche come cerchi olimpici, sono un simbolo universale associato ai Giochi Olimpici. Questi cerchi interconnessi, di colore blu, giallo, nero, verde e rosso, rappresentano i cinque continenti del mondo: Europa, Asia, Africa, America e Oceania. L'idea di questi cerchi fu concepita dal barone Pierre de Coubertin, fondatore del Comitato Olimpico Internazionale, per simboleggiare l'unione e la collaborazione tra i diversi paesi attraverso lo sport. I cerchi olimpici rappresentano l'universalità e l'inclusione, trasmettendo l'idea che gli atleti provenienti da tutto il mondo si uniscano in un'unica competizione pacifica. Questi cerchi sono diventati uno dei simboli più riconoscibili al mondo, rappresentando l'unità e lo spirito olimpico.

Altre risposte alla domanda : Lo sono i cinque cerchi : sono; cinque; cerchi; sono duri in ogni lavoro; Lo sono gli spaghi impiegati dai calzolai; Ci sono quelli Ecumenici; sono pregiati gli extravergini; sono pari nell alano; Ha cinque vertici; Millecinque romani; Poesia come la manzoniana Il cinque maggio; Pronome delle cinque ; Sono sempre in cinque ; Lo fanno i bimbi uniti in cerchi o; cerchi o dantesco; Tifano per i blucerchi ati; cerchi ovalizzati come le orbite dei pianeti; Vi giocano i blucerchi ati;

Cerca altre Definizioni