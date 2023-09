Le orbite descritte dai pianeti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le orbite descritte dai pianeti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ELLISSI

Significato/Curiosita : Le orbite descritte dai pianeti

Questo, ad esempio l'orbita di un pianeta attorno al centro di un sistema stellare, come il sistema solare. le orbite dei pianeti sono normalmente ellittiche... Disambiguazione – se stai cercando la figura retorica, vedi ellissi (figura retorica). questa voce o sezione sull'argomento geometria non cita le fonti... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 settembre 2023

