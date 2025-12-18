Caposaldo che sostiene

Home / Soluzioni Cruciverba / Caposaldo che sostiene

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Caposaldo che sostiene' è 'Base'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BASE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Caposaldo che sostiene" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Caposaldo che sostiene". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Caposaldo che sostiene nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Base

Se la definizione "Caposaldo che sostiene" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Caposaldo che sostiene" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Base:

B Bologna A Ancona S Savona E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Caposaldo che sostiene" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Il suo acronimo è CobasUna materia puramente teorica come la fisica o la biologiaZona attrezzata per lo stazionamento di corvette e fregateSostiene l accusaSostiene romanzo di Antonio Tabucchi 1994Sostiene i ramiCaposaldo di sostegnoSostiene la lenza