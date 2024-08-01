Un caposaldo difensivo

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Un caposaldo difensivo' è 'Fortezza'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FORTEZZA

Perché la soluzione è Fortezza? Una fortezza rappresenta un caposaldo difensivo, essenziale per la protezione di un territorio o di una posizione strategica. Costruita con strutture robuste e robuste mura, la fortezza garantisce sicurezza e resistenza contro attacchi nemici. La sua presenza funge da punto di riferimento e di difesa, offrendo un vantaggio tattico in battaglie o assedi. La sua funzione primaria è quella di ostacolare l’avanzata degli avversari e mantenere il controllo di zone cruciali.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un caposaldo difensivo". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Un caposaldo difensivo nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Fortezza

Se la definizione "Un caposaldo difensivo" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un caposaldo difensivo" conferma che la soluzione 'Fortezza' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Fortezza

F Firenze O Otranto R Roma T Torino E Empoli Z Zara Z Zara A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un caposaldo difensivo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Fortezza' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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