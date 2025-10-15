La compianta Fallaci di Niente e così sia nei cruciverba: la soluzione è Oriana

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La compianta Fallaci di Niente e così sia' è 'Oriana'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ORIANA

Curiosità e Significato di Oriana

Approfondisci la parola di 6 lettere Oriana: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Così siaCosi sia in ebraicoSi sta così sia proni che supiniIl così sia che chiude le preghiere cristianeVale così sia

Come si scrive la soluzione Oriana

Se ti sei imbattuto nella definizione "La compianta Fallaci di Niente e così sia", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

O Otranto

R Roma

I Imola

A Ancona

N Napoli

A Ancona

