Per niente allegre

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Per niente allegre' è 'Serie'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SERIE

Perché la soluzione è Serie? La parola che descrive uno stato di tristezza profonda e persistente si collega alla definizione di essere per niente allegre. Quando si parla di una serie di eventi o sentimenti, questa può indicare un insieme di emozioni negative che rendono difficile trovare momenti di gioia o spensieratezza. La presenza di tali sentimenti può influenzare notevolmente l’umore e il comportamento di chi li vive, creando un’atmosfera di malinconia e pesantezza.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Per niente allegre". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Per niente allegre nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Serie

La soluzione associata alla definizione "Per niente allegre" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Per niente allegre" conferma che la soluzione 'Serie' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Serie

S Savona E Empoli R Roma I Imola E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Per niente allegre" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Serie' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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