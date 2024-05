La Soluzione ♚ Vale così sia La soluzione di 4 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : AMEN . Ecco la soluzione verificata per la definizione Vale così sia. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. AMEN

Significato della soluzione per: Vale cosi sia Amen, o adattato in passato come amme, è una parola ebraica: in ebraico tiberiense si scrive (’Amen), in ebraico standard (Amen), in armeno (amen), in georgiano (amin), in greco µ (amn), in russo (amin'), in arabo (’Amin): è una dichiarazione o affermazione che si trova nell'ebraico biblico. È sempre stata usata nel giudaismo, e da lì è stata adottata nella liturgia cristiana come formula conclusiva per preghiere e inni.

Altre Definizioni con amen; vale; così;