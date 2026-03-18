L autore di Niente di nuovo sul fronte occidentale

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'L autore di Niente di nuovo sul fronte occidentale' è 'Remarque'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: REMARQUE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "L autore di Niente di nuovo sul fronte occidentale" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "L autore di Niente di nuovo sul fronte occidentale". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Remarque? Remarque è lo scrittore tedesco noto per aver scritto Niente di nuovo sul fronte occidentale, un romanzo che descrive con realismo e profondità le atrocità della guerra. La sua opera offre uno sguardo crudo e coinvolgente sulle esperienze dei soldati, evidenziando il disfacimento psicologico e fisico causato dal conflitto. Attraverso la narrazione, Remarque trasmette una forte critica alla guerra e alle sue conseguenze, rendendo il suo nome indissolubilmente legato a questa testimonianza letteraria.

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L autore di Niente di nuovo sul fronte occidentale nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Remarque

Quando la definizione "L autore di Niente di nuovo sul fronte occidentale" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "L autore di Niente di nuovo sul fronte occidentale" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Remarque:

R Roma E Empoli M Milano A Ancona R Roma Q Quarto U Udine E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "L autore di Niente di nuovo sul fronte occidentale" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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