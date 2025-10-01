Si muovono mangiando nei cruciverba: la soluzione è Mascelle

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Si muovono mangiando' è 'Mascelle'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MASCELLE

Curiosità e Significato di Mascelle

Come si scrive la soluzione Mascelle

La definizione "Si muovono mangiando" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

Le 8 lettere della soluzione Mascelle:
M Milano
A Ancona
S Savona
C Como
E Empoli
L Livorno
L Livorno
E Empoli

