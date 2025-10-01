Si muovono mangiando nei cruciverba: la soluzione è Mascelle
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Si muovono mangiando' è 'Mascelle'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
MASCELLE
Curiosità e Significato di Mascelle
Vuoi sapere di più su Mascelle? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Mascelle.
Divertiti e prova a risolvere queste domande: Si muovono con un ditoDanzatrici donne che si muovono con la musicaUn giro che si espande mangiandoSi placa mangiandoSi muovono criticando
Come si scrive la soluzione Mascelle
La definizione "Si muovono mangiando" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.Le 8 lettere della soluzione Mascelle:
Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma
S P R O X N E S P Y E
Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.