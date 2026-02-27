Si muovono in diagonale sulla scacchiera

Home / Soluzioni Cruciverba / Si muovono in diagonale sulla scacchiera

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Si muovono in diagonale sulla scacchiera' è 'Alfieri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ALFIERI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Si muovono in diagonale sulla scacchiera" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si muovono in diagonale sulla scacchiera". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Alfieri? Gli alfieri sono pezzi degli scacchi noti per la loro capacità di muoversi lungo le diagonali, attraverso tutte le caselle dello stesso colore. Questa caratteristica permette loro di coprire ampie porzioni della scacchiera e di attaccare pezzi avversari da lontano, grazie alla loro mobilità diagonale. La loro posizione strategica può influenzare l’andamento della partita, offrendo opportunità di difesa o attacco in modo rapido e preciso. La loro presenza è fondamentale per la pianificazione di mosse efficaci.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Si muovono in diagonale sulla scacchiera nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Alfieri

Per risolvere la definizione "Si muovono in diagonale sulla scacchiera", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si muovono in diagonale sulla scacchiera" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Alfieri:

A Ancona L Livorno F Firenze I Imola E Empoli R Roma I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si muovono in diagonale sulla scacchiera" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Un Vittorio tragediografoNegli scacchi si muovono solo in diagonaleSulla scacchiera muovono solo in diagonaleSi muovono con un ditoDanzatrici donne che si muovono con la musicaSi muovono criticando