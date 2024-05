Un giro che si espande mangiando

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Sostantivo

La vita è l'insieme delle caratteristiche degli esseri viventi che manifestano processi biologici come l'omeostasi, il metabolismo, la riproduzione e l'evoluzione, dove: l'Omeostasi è un meccanismo di autoregolazione, tramite reazioni chimiche, atto a conservare un equilibrio interno al variare delle condizioni esterne. Un organismo vivente, in questa accezione, può esser visto come un sistema aperto.

vita ( approfondimento) f sing (pl.: vite)

(biologia) (medicina) condizione propria di un essere vivente, che gli permette di muoversi, rispondere a stimoli, conservare le proprie caratteristiche fisiche e riprodurle in organismi discendenti per quanto ne sappiamo, la Terra è l'unico pianeta del sistema solare ad ospitare la vita (filosofia) (diritto) lo stato che fa seguito alla nascita e che precede la morte la vita è lunga modo di vivere questa è una vita da schifo! (senso figurato) interesse o passione per qualcosa disegnare è tutta la sua vita (senso figurato) l'insieme di tutte le esperienze, emozioni, pensieri che costituiscono la storia personale di qualcuno dietro ogni lavoro ci sono vite ed esperienze, gioie e dolori (senso figurato) (familiare) periodo di tempo molto lungo ci ha messo una vita ma adesso ha estinto il mutuo (anatomia) la parte del corpo umano che va dalla fine dello stomaco al bacino l'abito le stava stretto in vita

Sillabazione

vì | ta

Pronuncia

IPA: /'vita/ Ascolta la pronuncia :

Etimologia / Derivazione

dal latino vita (fonte Treccani), con il significato di "vita, forza vitale"; a sua volta dal proto-italico *giwo, che si può ricondurre alla radice del proto-indoeuropeo *gíh3weti, "vivere"

Citazione

Sinonimi

essere, essere umano, persona, esistenza, sopravvivenza, soffio vitale, spirito vitale, durata

( per estensione ) incolumità, pelle

incolumità, pelle attività, durata, durevolezza, persistenza

comportamento, atteggiamento, condizione, condotta, modo, modo di vivere, sistema, stato, stile, tenore

brio, temperamento, verve, movimento, dinamismo, energia, entusiasmo, personalità, spirito, vigore, vitalità, sanità, vivacità

( senso figurato ) animazione, fermento, fervore, movimento, traffico

animazione, fermento, fervore, movimento, traffico autobiografia, biografia, memorie

cintola, cintura, busto, fianchi, fianco, giro

(senso figurato) mondo, cose del mondo, cose

Contrari

morte, scomparsa, decesso

cessazione, fine, termine

debolezza, fiacchezza, torpore, indolenza, inerzia, languore, noia, tristezza

(senso figurato) calma, quiete, silenzio, tranquillità





Parole derivate

girovita, salvavita, vitale

Alterati

(peggiorativo) vitaccia

Proverbi e modi di dire