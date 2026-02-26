L esercitano i veicoli che si muovono da sé

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'L esercitano i veicoli che si muovono da sé' è 'Autotrazione'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: AUTOTRAZIONE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "L esercitano i veicoli che si muovono da sé" corrisponde a una soluzione formata da 12 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "L esercitano i veicoli che si muovono da sé". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Autotrazione? Un mezzo che si sposta senza necessità di essere guidato da qualcuno viene chiamato autotrazione. Questa tecnologia permette ai veicoli di muoversi autonomamente, grazie a sistemi di propulsione integrati che eliminano la dipendenza da conduttori esterni. L'autotrazione viene utilizzata principalmente in ambito automobilistico e ferroviario, offrendo maggiore autonomia e sicurezza. La capacità di muoversi da soli rappresenta un importante passo avanti nell'evoluzione dei trasporti moderni.

L esercitano i veicoli che si muovono da sé nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Autotrazione

Quando la definizione "L esercitano i veicoli che si muovono da sé" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "L esercitano i veicoli che si muovono da sé" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione Autotrazione:

A Ancona U Udine T Torino O Otranto T Torino R Roma A Ancona Z Zara I Imola O Otranto N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "L esercitano i veicoli che si muovono da sé" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

