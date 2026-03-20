La fase del sonno in cui si muovono gli occhi

Home / Soluzioni Cruciverba / La fase del sonno in cui si muovono gli occhi

La soluzione di 3 lettere per la definizione 'La fase del sonno in cui si muovono gli occhi' è 'Rem'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: REM

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La fase del sonno in cui si muovono gli occhi" corrisponde a una soluzione formata da 3 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La fase del sonno in cui si muovono gli occhi". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

La fase del sonno in cui si muovono gli occhi nei cruciverba: la soluzione di 3 lettere è Rem

Questa pagina è dedicata alla definizione "La fase del sonno in cui si muovono gli occhi" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La fase del sonno in cui si muovono gli occhi" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 3 lettere della soluzione Rem:

R Roma E Empoli M Milano

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La fase del sonno in cui si muovono gli occhi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Rapid Eye Movement stadio di sonno profondoUna fase del sonno siglaLa band di Losing My ReligionLa fase del sonno in cui si sogna di piùLa cura in cui si provoca un sonno magneticoLa farfalla i cui bruchi si muovono in fila indianaFase in cui si sogna moltoFase in cui si sogna di più