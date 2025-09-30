Traccia circonferenze

Anna Gallo | 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Traccia circonferenze' è 'Compasso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: COMPASSO

Vuoi approfondire la risposta Compasso? Consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Compasso? Un compasso è uno strumento utilizzato per disegnare tracce circonferenze con precisione. Permette di segnare cerchi di varie dimensioni, mantenendo un punto fisso come centro e regolando la distanza del tratto. È molto utile in geometria e in disegni tecnici, dove la precisione è fondamentale. Con un compasso si possono creare figure perfette e studiare le proprietà delle circonferenze.

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Traccia circonferenze nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Compasso

Per risolvere la definizione "Traccia circonferenze", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Compasso'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Traccia circonferenze
  • Risposta: COMPASSO
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Schema utile: C_______
  • Inizia con: C
  • Finisce con: O

Le 8 lettere della soluzione

C Como
O Otranto
M Milano
P Padova
A Ancona
S Savona
S Savona
O Otranto

La soluzione 'Compasso' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Traccia circonferenze". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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