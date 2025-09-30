Traccia circonferenze
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Traccia circonferenze' è 'Compasso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: COMPASSO
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Perché la soluzione è Compasso? Un compasso è uno strumento utilizzato per disegnare tracce circonferenze con precisione. Permette di segnare cerchi di varie dimensioni, mantenendo un punto fisso come centro e regolando la distanza del tratto. È molto utile in geometria e in disegni tecnici, dove la precisione è fondamentale. Con un compasso si possono creare figure perfette e studiare le proprietà delle circonferenze.
Traccia circonferenze nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Compasso
Per risolvere la definizione "Traccia circonferenze", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Compasso'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Traccia circonferenze
- Risposta: COMPASSO
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Schema utile: C_______
- Inizia con: C
- Finisce con: O
Le 8 lettere della soluzione
La soluzione 'Compasso' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Traccia circonferenze". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
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