La definizione e la soluzione di 11 lettere: La traccia il proiettile. TRAIETTORIA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: La traiettoria è il luogo geometrico delle posizioni assunte dal centro di massa di un corpo in moto. In meccanica classica è in generale una curva continua e derivabile nello spazio euclideo tridimensionale. Può essere ricavata a partire dalla legge oraria, separandola nelle equazioni parametriche nel tempo delle tre coordinate estrinseche, mentre non è possibile il contrario poiché nella traiettoria non sono presenti informazioni sulla velocità.

traiettoria ( approfondimento) f (pl.: traiettorie)

ellissi di linea o curva traiettoria (fisica) (meccanica) insieme di punti di un piano o dello spazio corrispondenti alle posizioni del baricentro di un corpo in moto in istanti di tempo successivi

Sillabazione

tra | iet | tò | ria

Pronuncia

IPA: /trajet'trja/

Etimologia / Derivazione

dal latino trajector, che traversa, dal verbo trajicere, traversare, composto da trans, al di là, e jicere (jacere), gettare

Sinonimi