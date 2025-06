Tagliano le circonferenze nei cruciverba: la soluzione è Secanti

Home / Soluzioni Cruciverba / Tagliano le circonferenze

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Tagliano le circonferenze' è 'Secanti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SECANTI

Curiosità e Significato di Secanti

Hai risolto il cruciverba con Secanti? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Secanti.

Perché la soluzione è Secanti? Secanti sono strumenti utilizzati in matematica e geometria per tracciare linee tangenti a una circonferenza, cioè quelle che la toccano in un solo punto. Sono fondamentali per risolvere problemi di geometria, come trovare punti di contatto o linee che tagliano le circonferenze senza attraversarle. Conoscere le secanti aiuta a capire meglio le relazioni spaziali tra figure geometriche e le loro proprietà.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Rette che tagliano curveLa tagliano gli sposiI boschi che si taglianoTagliano tutti i paralleli

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Secanti

Se ti sei imbattuto nella definizione "Tagliano le circonferenze", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

S Savona

E Empoli

C Como

A Ancona

N Napoli

T Torino

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R R A D A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "RADAR" RADAR

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.