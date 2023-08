Segno traccia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Segno traccia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : INDIZIO

Significato/Curiosità : Segno traccia

Un "indizio" è una traccia o un segno che offre informazioni o suggerimenti per comprendere o risolvere qualcosa. Questo termine è spesso associato all'investigazione o alla ricerca di soluzioni in contesti come il crimine o i giochi enigmistici. Gli indizi possono essere fisici, come impronte digitali o oggetti lasciati dietro, o concettuali, come suggerimenti o informazioni che conducono a una risposta. Sono essenziali per risolvere misteri, enigmi o problemi complessi, stimolando la curiosità e la deduzione. Gli indizi si trovano in varie sfere, dalla narrativa alla scienza, guidando la scoperta e l'apprendimento.

