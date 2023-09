File che tengono traccia della navigazione nel web - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: File che tengono traccia della navigazione nel web. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : COOKIES

Significato/Curiosità : File che tengono traccia della navigazione nel web

I "cookie" sono piccoli file di dati memorizzati sul tuo dispositivo quando navighi su Internet. Questi file vengono utilizzati dai siti web per tenere traccia dell'attività dell'utente, consentendo loro di personalizzare l'esperienza di navigazione. I cookie possono contenere informazioni come le preferenze dell'utente, le informazioni di accesso o i dati di sessione. I cookie svolgono una serie di funzioni utili. Possono mantenere la tua sessione attiva quando accedi a un sito, memorizzare le tue preferenze di lingua o aiutarti a ricordare le tue credenziali di accesso in modo da non doverle inserire ogni volta. Tuttavia, possono anche essere utilizzati per scopi di tracciamento, come l'analisi del comportamento dell'utente o la personalizzazione delle pubblicità. La gestione dei cookie è importante per la privacy online. Gli utenti possono scegliere di accettare o rifiutare i cookie, e molti browser consentono di configurare le impostazioni di privacy per controllarne l'uso.

Altre risposte alla domanda : File che tengono traccia della navigazione nel web : file; tengono; traccia; della; navigazione; Ha cartelle e file ; Hanno un foro file ttato; Il Duchovny di Xfile s; Quel che si fa alle file non alle fila; Noto programma di compressione dei file ; tengono gli aerei in rotta; Sostengono il cerchione; Vi si tengono gli alveari; Appartengono al clero; Si tengono da parte; Linea traccia ta; Una traccia sul terreno; Straccia to; La traccia il precursore; traccia re il confine; La meta della gita 4773 Foggia; Gioca in difesa della sua rete; Uno stadio della farfalla; Sfrigola nella padella ; Scrisse il romanzo I ragazzi della Via Pàl; Don : il fondatore della Piccola Opera della Divina Provvidenza; La navigazione in un bacino naturale; Lo è la navigazione di Venezia; Piccoli bastimenti per la navigazione costiera; navigazione Generale Italiana; Tratti del fondo marino inadatti alla navigazione ;

Cerca altre Definizioni