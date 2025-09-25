Una crepa nel legno o nella roccia
La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Una crepa nel legno o nella roccia' è 'Spaccatura'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: SPACCATURA
Perchè la soluzione è Spaccatura? Una spaccatura è una scissione che si forma nel legno o nella roccia, creando una linea di separazione. Può essere causata da stress o cambiamenti di temperatura, lasciando un segno evidente sulla superficie e modificandone l’aspetto originale. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Una crepa nel legno o nella roccia
- Risposta: SPACCATURA
- Lunghezza: 10 lettere
- Schema parole: 10
- Schema utile: S_________
- Inizia con: S
- Finisce con: A
Una crepa nel legno o nella roccia nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Spaccatura
La definizione "Una crepa nel legno o nella roccia" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Spaccatura'.
Le 10 lettere della soluzione
La soluzione 'Spaccatura' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Una crepa nel legno o nella roccia". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con crepa: Sotto di essa la capra crepa
Con legno: Utensile di legno su cui si affettano vivande
Con roccia: Porzione vuota di un solido o di una roccia