Una crepa nel legno o nella roccia

Home / Soluzioni Cruciverba / Una crepa nel legno o nella roccia

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Una crepa nel legno o nella roccia' è 'Spaccatura'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SPACCATURA

Perchè la soluzione è Spaccatura? Una spaccatura è una scissione che si forma nel legno o nella roccia, creando una linea di separazione. Può essere causata da stress o cambiamenti di temperatura, lasciando un segno evidente sulla superficie e modificandone l’aspetto originale. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Una crepa nel legno o nella roccia

Una crepa nel legno o nella roccia Risposta: SPACCATURA

Lunghezza: 10 lettere

10 lettere Schema parole: 10

10 Schema utile: S_________

S_________ Inizia con: S

S Finisce con: A

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Spaccatura' Cerca Puoi anche consultare il Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere e schede dedicate. Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Una crepa nel legno o nella roccia nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Spaccatura

La definizione "Una crepa nel legno o nella roccia" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Spaccatura'.

Le 10 lettere della soluzione

S Savona P Padova A Ancona C Como C Como A Ancona T Torino U Udine R Roma A Ancona

La soluzione 'Spaccatura' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Una crepa nel legno o nella roccia". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.