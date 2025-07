Sotto di essa la capra crepa nei cruciverba: la soluzione è Panca

PANCA

Curiosità e Significato di Panca

Perché la soluzione è Panca? La parola panca indica un sedile lungo e robusto, spesso di legno o altro materiale, usato in spazi pubblici o domestici. È un elemento semplice ma versatile, ideale per sedersi o riporre oggetti. La panca è simbolo di convivialità e relax, trovando spazio in parchi, stazioni o case, e rappresenta un punto di incontro informale nella quotidianità.

Come si scrive la soluzione Panca

P Padova

A Ancona

N Napoli

C Como

A Ancona

