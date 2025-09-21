Festa, ricevimento

Angelo Caputo | 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Festa, ricevimento' è 'Party'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PARTY

Perchè la soluzione è Party? Una festa è un momento di gioia condivisa tra amici e familiari, dove si celebra un'occasione speciale. È un ricevimento ricco di musica, cibo e allegria, un modo per riunirsi e creare ricordi felici in un ambiente informale e spensierato. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Festa, ricevimento
  • Risposta: PARTY
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Schema utile: P____
  • Inizia con: P
  • Finisce con: Y
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Festa, ricevimento nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Party

Questa pagina è dedicata alla definizione "Festa, ricevimento" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Party'.

Le 5 lettere della soluzione

P Padova
A Ancona
R Roma
T Torino
Y Yacht

La soluzione 'Party' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Festa, ricevimento". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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