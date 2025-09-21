Festa, ricevimento
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Festa, ricevimento' è 'Party'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: PARTY
Perchè la soluzione è Party? Una festa è un momento di gioia condivisa tra amici e familiari, dove si celebra un'occasione speciale. È un ricevimento ricco di musica, cibo e allegria, un modo per riunirsi e creare ricordi felici in un ambiente informale e spensierato. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Festa, ricevimento
- Risposta: PARTY
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: P____
- Inizia con: P
- Finisce con: Y
Festa, ricevimento nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Party
Questa pagina è dedicata alla definizione "Festa, ricevimento" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Party'.
Le 5 lettere della soluzione
La soluzione 'Party' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Festa, ricevimento". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Ricevimento familiare Un responsabile della festa d oro: il premio della Festa del cinema di Roma A mezzanotte scappa dalla festa Festa d armi medievale
Altre definizioni collegate
Con festa: La tradizionale festa dei Senesi
Con ricevimento: Il locale di ricevimento delle prigioni