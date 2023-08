Festa d armi medievale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Festa d armi medievale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : GIOSTRA

Un torneo medievale è una forma di competizione di origine medievale; nascono come giochi guerreschi con fine di esercizio all'arte della borra, diffusisi... Conforto, protettrice di arezzo, e per questo definita "giostra della madonna del conforto". la giostra è oggi disputata in costume medievale (xiv sec), a... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 agosto 2023

