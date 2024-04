La Soluzione ♚ d oro: il premio della Festa del cinema di Roma

La soluzione di 11 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : MARCAURELIO

Curiosit脿 su D oro: il premio della festa del cinema di roma: La festa del cinema di roma 猫 un festival cinematografico internazionale istituito nel 2006 che si tiene in autunno presso l'auditorium parco della musica... Marco Aurelio Antonino Augusto (in聽latino Marcus Aurelius Antoninus Augustus; nelle epigrafi: IMP路CAES路M路AVREL路ANTONINVS路AVG; Roma, 26 aprile 121 鈥 Sirmio o Vindobona, 17 marzo 180), meglio conosciuto semplicemente come Marco Aurelio, 猫 stato un imperatore, filosofo e scrittore romano. Su indicazione dell'imperatore Adriano, fu adottato nel 138 dal futuro suocero e zio acquisito Antonino Pio che lo nomin貌 erede al trono imperiale. Nato come Marco Annio Catilio Severo (Marcus Annius Catilius Severus), divenne Marco Annio Vero (Marcus Annius Verus), che era il nome di suo padre, al momento del matrimonio con la propria cugina Faustina, ...

