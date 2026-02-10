Il locale di ricevimento delle prigioni
La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Il locale di ricevimento delle prigioni' è 'Parlatorio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: PARLATORIO
Perché la soluzione è Parlatorio? Il termine indica l'ambiente dove i detenuti possono incontrarsi con visitatori, avvocati o giudici. È uno spazio riservato all'interazione tra chi si trova in carcere e il mondo esterno, garantendo sicurezza e riservatezza. Questa stanza permette comunicazioni regolamentate, fondamentali per il diritto di visita e il rispetto dei diritti dei detenuti. È un luogo di confronto e dialogo tra persone all'interno delle strutture penitenziarie.
Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il locale di ricevimento delle prigioni" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il locale di ricevimento delle prigioni". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.
Il locale di ricevimento delle prigioni nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Parlatorio
La definizione "Il locale di ricevimento delle prigioni" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il locale di ricevimento delle prigioni" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 10 lettere della soluzione Parlatorio:
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il locale di ricevimento delle prigioni" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
