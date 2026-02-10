Il locale di ricevimento delle prigioni

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Il locale di ricevimento delle prigioni' è 'Parlatorio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PARLATORIO

Perché la soluzione è Parlatorio? Il termine indica l'ambiente dove i detenuti possono incontrarsi con visitatori, avvocati o giudici. È uno spazio riservato all'interazione tra chi si trova in carcere e il mondo esterno, garantendo sicurezza e riservatezza. Questa stanza permette comunicazioni regolamentate, fondamentali per il diritto di visita e il rispetto dei diritti dei detenuti. È un luogo di confronto e dialogo tra persone all'interno delle strutture penitenziarie.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il locale di ricevimento delle prigioni" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il locale di ricevimento delle prigioni". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

La definizione "Il locale di ricevimento delle prigioni" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il locale di ricevimento delle prigioni" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Parlatorio:

P Padova A Ancona R Roma L Livorno A Ancona T Torino O Otranto R Roma I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il locale di ricevimento delle prigioni" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

