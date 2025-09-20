Mezzi pubblici cittadini

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La soluzione di 3 lettere per la definizione 'Mezzi pubblici cittadini' è 'Bus'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BUS

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Mezzi pubblici cittadini

Mezzi pubblici cittadini Risposta: BUS

Lunghezza: 3 lettere

3 lettere Schema parole: 3

3 Schema utile: B__

B__ Inizia con: B

B Finisce con: S

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Mezzi pubblici cittadini nei cruciverba: la soluzione di 3 lettere è Bus

Questa pagina è dedicata alla definizione "Mezzi pubblici cittadini" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Bus'.

Le 3 lettere della soluzione

B Bologna U Udine S Savona

La soluzione 'Bus' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Mezzi pubblici cittadini". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.