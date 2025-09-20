Mezzi pubblici cittadini
La soluzione di 3 lettere per la definizione 'Mezzi pubblici cittadini' è 'Bus'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: BUS
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Mezzi pubblici cittadini
- Risposta: BUS
- Lunghezza: 3 lettere
- Schema parole: 3
- Schema utile: B__
- Inizia con: B
- Finisce con: S
Mezzi pubblici cittadini nei cruciverba: la soluzione di 3 lettere è Bus
Questa pagina è dedicata alla definizione "Mezzi pubblici cittadini" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Bus'.
Le 3 lettere della soluzione
La soluzione 'Bus' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Mezzi pubblici cittadini". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
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Altre definizioni collegate
Con mezzi: Tipo di società economico sociale basata sulla proprietà dei mezzi di produzione
Con pubblici: Gruppi di lavoro ristretti negli enti pubblici
Con cittadini: Insieme di misure per il benessere dei cittadini