Mezzi pubblici cittadini

Sara Verdi | 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 3 lettere per la definizione 'Mezzi pubblici cittadini' è 'Bus'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BUS

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Mezzi pubblici cittadini
  • Risposta: BUS
  • Lunghezza: 3 lettere
  • Schema parole: 3
  • Schema utile: B__
  • Inizia con: B
  • Finisce con: S
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Mezzi pubblici cittadini nei cruciverba: la soluzione di 3 lettere è Bus

Questa pagina è dedicata alla definizione "Mezzi pubblici cittadini" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Bus'.

Le 3 lettere della soluzione

B Bologna
U Udine
S Savona

La soluzione 'Bus' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Mezzi pubblici cittadini". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Definizioni correlate

Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Conduce mezzi pubblici cittadini su rotaie Lo è la corsia su cui transitano i mezzi pubblici nelle città Abolite come le fermate dei mezzi pubblici Oscillano sui mezzi pubblici ogni giorno L ultima fermata dei mezzi pubblici 

Altre definizioni collegate

Con mezzi: Tipo di società economico sociale basata sulla proprietà dei mezzi di produzione 

Con pubblici: Gruppi di lavoro ristretti negli enti pubblici 

Con cittadini: Insieme di misure per il benessere dei cittadini 