SOLUZIONE: SOPPRESSE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Abolite come le fermate dei mezzi pubblici" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Abolite come le fermate dei mezzi pubblici". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Soppresse? Le soppresse sono le fermate dei mezzi pubblici che vengono eliminate o non più utilizzate, causando disagi agli utenti. Quando un mezzo non si ferma più in alcune stazioni, si parla di fermate soppresse, un cambiamento che può influire sulla comodità e sull'efficienza del servizio di trasporto. Queste modifiche spesso avvengono per ottimizzare i percorsi o ridurre i costi.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Abolite come le fermate dei mezzi pubblici" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Abolite come le fermate dei mezzi pubblici" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Soppresse:

S Savona O Otranto P Padova P Padova R Roma E Empoli S Savona S Savona E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Abolite come le fermate dei mezzi pubblici" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

