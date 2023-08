Oscillano sui mezzi pubblici ogni giorno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Oscillano sui mezzi pubblici ogni giorno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : PENDOLARI

Significato/Curiosita : Oscillano sui mezzi pubblici ogni giorno

Maggior parte degli abitanti di portland, in bicicletta. tutti i mezzi di trasporto pubblici sono gratuiti all'interno di downtown, mentre all'esterno di... Ferrovia milano-venezia. il treno regionale 10452 di trenord, carico di pendolari, proveniente da cremona e diretto a milano porta garibaldi, deragliò poco... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 22 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Oscillano sui mezzi pubblici ogni giorno : oscillano; mezzi; pubblici; ogni; giorno; La bolla dei grandi mezzi d informazione; I mezzi con cui si pratica l offshore; mezzi di offesa; Munite dei mezzi ; Tramezzi delle navi; La pubblici tà sulle maglie degli atleti ing; Spazio pubblici tario riservato al decollo; Viene bandito per assumere personale in enti pubblici ; Se è pubblici tario non riguarda il narcotraffico; I consigli della pubblici tà sono a loro relativi; Il giorno di febbraio che e è ogni quattro anni; Uscire dal mondo dei sogni ; Viaggia ogni giorno per raggiungere l ufficio; Lasciate ogni voi ch intrate; Si conteggia ogni cento anni; Il giorno di febbraio che e è ogni quattro anni; Un giorno sempre festivo; In un giorno che non verrà; La festa che precede il giorno dei morti; Si deve fare il giorno di un intervento chirurgico;

Cerca altre Definizioni