Una linea di separazione ideologica ormai superata

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La soluzione di 14 lettere per la definizione 'Una linea di separazione ideologica ormai superata' è 'Cortina Di Ferro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CORTINA DI FERRO

Perchè la soluzione è Cortina Di Ferro? La cortina di ferro è stata un confine simbolico tra Est e Ovest durante la Guerra Fredda. Ora, questa linea di separazione ideologica è stata superata, lasciando spazio a dialogo e cooperazione tra le nazioni. La fine di quella divisione ha cambiato il volto dell’Europa. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Una linea di separazione ideologica ormai superata nei cruciverba: la soluzione di 14 lettere è Cortina Di Ferro

La definizione "Una linea di separazione ideologica ormai superata" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Cortina Di Ferro'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Una linea di separazione ideologica ormai superata

Una linea di separazione ideologica ormai superata Risposta: CORTINA DI FERRO

Lunghezza: 14 lettere

14 lettere Schema parole: 7-2-5

7-2-5 Schema utile: C______ __ _____

C______ __ _____ Inizia con: C

C Finisce con: O

Le 14 lettere della soluzione

C Como O Otranto R Roma T Torino I Imola N Napoli A Ancona D Domodossola I Imola F Firenze E Empoli R Roma R Roma O Otranto

La soluzione 'Cortina Di Ferro' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Una linea di separazione ideologica ormai superata". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.