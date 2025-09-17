Una linea di separazione ideologica ormai superata
La soluzione di 14 lettere per la definizione 'Una linea di separazione ideologica ormai superata' è 'Cortina Di Ferro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: CORTINA DI FERRO
Perchè la soluzione è Cortina Di Ferro? La cortina di ferro è stata un confine simbolico tra Est e Ovest durante la Guerra Fredda. Ora, questa linea di separazione ideologica è stata superata, lasciando spazio a dialogo e cooperazione tra le nazioni. La fine di quella divisione ha cambiato il volto dell’Europa. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Una linea di separazione ideologica ormai superata nei cruciverba: la soluzione di 14 lettere è Cortina Di Ferro
La definizione "Una linea di separazione ideologica ormai superata" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Cortina Di Ferro'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Una linea di separazione ideologica ormai superata
- Risposta: CORTINA DI FERRO
- Lunghezza: 14 lettere
- Schema parole: 7-2-5
- Schema utile: C______ __ _____
- Inizia con: C
- Finisce con: O
Le 14 lettere della soluzione
La soluzione 'Cortina Di Ferro' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Una linea di separazione ideologica ormai superata". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con linea: Antenati in linea diretta
Con separazione: Separazione scelta
Con ormai: Un sistema di misura ormai non più usato noto ai fotografi