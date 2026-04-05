Separazione scelta

Home / Soluzioni Cruciverba / Separazione scelta

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Separazione scelta' è 'Cernita'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CERNITA

Perché la soluzione è Cernita? La cernita rappresenta un processo di separazione scelta, in cui si selezionano elementi in base a caratteristiche specifiche. Questo metodo permette di distinguere e isolare ciò che si desidera, eliminando il superfluo o indesiderato. La cernita è fondamentale in vari contesti, dall’agricoltura alla produzione industriale, garantendo qualità e efficienza. Attraverso questa operazione si ottiene un insieme più omogeneo e conforme agli standard richiesti, contribuendo al miglioramento complessivo del prodotto finale.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Separazione scelta". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Separazione scelta nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Cernita

Questa pagina è dedicata alla definizione "Separazione scelta" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Separazione scelta" conferma che la soluzione 'Cernita' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Cernita

C Como E Empoli R Roma N Napoli I Imola T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Separazione scelta" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Cernita' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Accurata sceltaSelezione particolareLa selezione... che anagramma la trinceaL ultima scelta che fu fatta da Napoleone IIINetta separazioneIndirizzati verso una sceltaGrave separazione in seno alla ChiesaLa scelta dei libri di testo