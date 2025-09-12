Si usa per cuocere gli ortaggi
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SOLUZIONE: VAPORE
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Perché la soluzione è Vapore? Il vapore è un mezzo di cottura molto utilizzato in cucina, ideato per preparare gli ortaggi in modo sano e rapido. Grazie alla sua naturale leggerezza, permette di preservare il sapore, le proprietà nutritive e la consistenza degli alimenti, evitando l’uso di grassi o oli. La cottura a vapore si realizza tramite appositi strumenti che riscaldano l’acqua fino a trasformarla in vapore, il quale circola intorno agli ortaggi, cuocendoli uniformemente.
Si usa per cuocere gli ortaggi nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Vapore
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Si usa per cuocere gli ortaggi
- Risposta: VAPORE
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: V_____
- Inizia con: V
- Finisce con: E
Le 6 lettere della soluzione
La soluzione 'Vapore' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Si usa per cuocere gli ortaggi". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Si usa per cuocere Si usa per cuocere ai ferri Si usa per cuocere la carne ai ferri Si fanno girare per cuocere la carne Si usa per effettuare ricerche marine
Altre definizioni collegate
Con cuocere: La griglia per cuocere la carne all aperto
Con ortaggi: Ortaggi per conserve