Si usa per cuocere gli ortaggi

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Si usa per cuocere gli ortaggi' è 'Vapore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: VAPORE

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Perché la soluzione è Vapore? Il vapore è un mezzo di cottura molto utilizzato in cucina, ideato per preparare gli ortaggi in modo sano e rapido. Grazie alla sua naturale leggerezza, permette di preservare il sapore, le proprietà nutritive e la consistenza degli alimenti, evitando l’uso di grassi o oli. La cottura a vapore si realizza tramite appositi strumenti che riscaldano l’acqua fino a trasformarla in vapore, il quale circola intorno agli ortaggi, cuocendoli uniformemente.

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Si usa per cuocere gli ortaggi nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Vapore

Per risolvere la definizione "Si usa per cuocere gli ortaggi", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Vapore'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Si usa per cuocere gli ortaggi

Si usa per cuocere gli ortaggi Risposta: VAPORE

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Schema utile: V_____

V_____ Inizia con: V

V Finisce con: E

Le 6 lettere della soluzione

V Venezia A Ancona P Padova O Otranto R Roma E Empoli

La soluzione 'Vapore' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Si usa per cuocere gli ortaggi". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.