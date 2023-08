Si usa per cuocere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si usa per cuocere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TEGLIA

Significato/Curiosita : Si usa per cuocere

Soliti cuocere carne e pesce su fosse ardenti. l'usanza di cuocere carne alla brace negli attuali usa risale invece alla metà del sedicesimo secolo, quando... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi teglia (disambigua). la teglia è uno strumento utilizzato in cucina per cuocere gli alimenti... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 14 agosto 2023

