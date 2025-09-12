Flessibile pieghevole

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Flessibile pieghevole' è 'Duttile'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DUTTILE

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Perché la soluzione è Duttile? Una parola che descrive qualcosa che può essere piegato o modellato facilmente senza rompersi è duttile. Questo termine si riferisce alla capacità di un materiale di deformarsi sotto pressione senza perdere le proprie caratteristiche strutturali. La duttile si applica a diversi materiali come metalli e alcuni polimeri, che si distendono o si piegano facilmente. La loro natura consente di adattarsi a diverse forme e usi, rendendoli molto utili in molte applicazioni pratiche.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Flessibile pieghevole". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Flessibile pieghevole nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Duttile

La definizione "Flessibile pieghevole" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Flessibile pieghevole" conferma che la soluzione 'Duttile' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Duttile

D Domodossola U Udine T Torino T Torino I Imola L Livorno E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Flessibile pieghevole" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Duttile' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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