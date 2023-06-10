Un muscolo pieghevole

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Un muscolo pieghevole' è 'Flessore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FLESSORE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un muscolo pieghevole" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un muscolo pieghevole". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Flessore? Il muscolo che permette di piegare un arto o un altro segmento del corpo viene chiamato in modo specifico, poiché ha la funzione di portare le parti verso l’interno o di avvicinarle. Questo muscolo lavora in modo coordinato con altri per consentire movimenti di flessione, come quando si piega un braccio o una gamba. La sua azione è fondamentale in molte attività quotidiane e sportive, dimostrando quanto la sua presenza sia essenziale per la mobilità.

La soluzione associata alla definizione "Un muscolo pieghevole" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un muscolo pieghevole" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Flessore:

F Firenze L Livorno E Empoli S Savona S Savona O Otranto R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un muscolo pieghevole" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

