SOLUZIONE: DUTTILE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Che è facilmente piegabile e allungabile" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Che è facilmente piegabile e allungabile". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Duttile? Un materiale duttile si può deformare senza rompersi, piegandosi o allungandosi facilmente. Questa caratteristica permette di modellarlo con semplicità, rendendolo ideale in molte applicazioni industriali e artistiche. La sua capacità di assumere diverse forme senza perdere integrità lo rende molto versatile e apprezzato in vari settori.

Se la definizione "Che è facilmente piegabile e allungabile" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Che è facilmente piegabile e allungabile" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Duttile:

D Domodossola U Udine T Torino T Torino I Imola L Livorno E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Che è facilmente piegabile e allungabile" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

