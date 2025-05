Un riparo pieghevole nei cruciverba: la soluzione è Paravento

PARAVENTO

Curiosità e Significato di "Paravento"

Approfondisci la parola di 9 lettere Paravento: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Paravento? Un paravento è un oggetto arredo che serve a creare una sorta di barriera, spesso pieghevole, per proteggere o separare spazi. È comunemente utilizzato per ripararsi dal vento all'aperto, ma può anche servire a garantire privacy in ambienti interni, come nelle stanze da letto o nei salotti. Oltre alla sua funzionalità pratica, il paravento può diventare un elemento decorativo, arricchendo l’atmosfera di un ambiente con stili e materiali diversi.

Come si scrive la soluzione Paravento

Non riesci a risolvere la definizione "Un riparo pieghevole"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

P Padova

A Ancona

R Roma

A Ancona

V Venezia

E Empoli

N Napoli

T Torino

O Otranto

