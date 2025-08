Malleabile nei cruciverba: la soluzione è Duttile

DUTTILE

Curiosità e Significato di Duttile

Perché la soluzione è Duttile? Duttile descrive qualcosa o qualcuno capace di adattarsi facilmente, modellarsi o cambiare forma senza rompersi. È spesso usato per materiali come il metallo, che si piega senza spezzarsi, ma anche per persone con atteggiamenti flessibili e aperti al cambiamento. Essere duttile significa saper affrontare le sfide con versatilità e capacità di adattamento, qualità molto apprezzate in ogni ambito della vita.

Come si scrive la soluzione Duttile

Stai cercando la risposta alla definizione "Malleabile"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

D Domodossola

U Udine

T Torino

T Torino

I Imola

L Livorno

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

F A T S I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "FASTI" FASTI

