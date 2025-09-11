Ha ancora tutta la vita davanti a sé

Vito Manzione | 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Ha ancora tutta la vita davanti a sé' è 'Giovane'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GIOVANE

Perchè la soluzione è Giovane? Una persona giovane ha ancora tutta la vita davanti, con tante opportunità e sogni da realizzare. È il momento di scoprire il mondo, imparare cose nuove e godersi ogni istante, perché il futuro è ancora tutto da vivere con entusiasmo e speranza. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Ha ancora tutta la vita davanti a sé
  • Risposta: GIOVANE
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Schema utile: G______
  • Inizia con: G
  • Finisce con: E
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Ha ancora tutta la vita davanti a sé nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Giovane

La soluzione associata alla definizione "Ha ancora tutta la vita davanti a sé" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Giovane'.

Le 7 lettere della soluzione

G Genova
I Imola
O Otranto
V Venezia
A Ancona
N Napoli
E Empoli

La soluzione 'Giovane' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Ha ancora tutta la vita davanti a sé". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Definizioni correlate

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Altre definizioni collegate

Con ancora: Un abbozzo ancora in formazione 

Con tutta: Lo è chi ce la mette tutta 

Con davanti: Spiazzo davanti all ingresso della chiesa 