La definizione e la soluzione di 9 lettere: Un finestrino che spesso ha davanti una fila. SPORTELLO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Italiano

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Lo sportello automatico, o cassa bancaria automatica e anche sportello automatico di banca, è il sistema per il prelievo automatico di denaro contante dal proprio conto corrente bancario o postale attraverso l'uso di una carta di debito nei distributori collegati in rete telematica, anche fuori dagli orari di lavoro degli istituti di credito e in località diverse dalla sede della banca presso cui si intrattiene il rapporto di conto corrente. Lo sportello automatico viene anche spesso indicato con l'acronimo di uso internazionale ATM (in inglese Automated Teller Machine). In Italia vengono sistematicamente, ma impropriamente, chiamati ...

sportello m sing (pl.: sportelli)

(architettura) (meccanica) (tecnologia) (ingegneria) elemento di apertura e di chiusura di un vano (per estensione) (economia) succursale di una banca (familiare) bancomat

Sillabazione

spor | tél | lo

Pronuncia

IPA: /spor'tllo/

Etimologia / Derivazione

derivazione di porta, o più probabilmente di portello

Sinonimi

( falegnameria ) anta, battente, scuro, imposta

anta, battente, scuro, imposta (di veicolo) portiera, portello

(di portone) porticina, apertura, finestrella

( per estensione ) ( economia ) ufficio, agenzia, filiale, succursale

ufficio, agenzia, filiale, succursale biglietteria, botteghino, finestrino, guardiola

Termini correlati

sportellista

Alterati

( diminutivo ) sportellino

sportellino (accrescitivo) sportellone

