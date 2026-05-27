Spiazzo davanti all ingresso della chiesa

Vito Manzione | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Spiazzo davanti all ingresso della chiesa' è 'Sagrato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SAGRATO

Perchè la soluzione è Sagrato? Davanti alla chiesa si apre uno spazio ampio chiamato sagrato, dove i fedeli si riuniscono prima di entrare. È un luogo di incontro e di pace, spesso decorato con fiori e statue, che accoglie i visitatori con serenità e rispetto. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Spiazzo davanti all ingresso della chiesa nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Sagrato

Se la definizione "Spiazzo davanti all ingresso della chiesa" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Sagrato'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Spiazzo davanti all ingresso della chiesa
  • Risposta: SAGRATO
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Schema utile: S______
  • Inizia con: S
  • Finisce con: O

Le 7 lettere della soluzione

S Savona
A Ancona
G Genova
R Roma
A Ancona
T Torino
O Otranto

La soluzione 'Sagrato' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Spiazzo davanti all ingresso della chiesa". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Definizioni correlate

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Altre definizioni collegate

Con spiazzo: Lo spiazzo davanti alla cascina 

Con davanti: Il mare davanti a Napoli 

Con ingresso: Fiori che si vendono all ingresso dei cimiteri 