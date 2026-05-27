Spiazzo davanti all ingresso della chiesa
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Spiazzo davanti all ingresso della chiesa' è 'Sagrato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: SAGRATO
Perchè la soluzione è Sagrato? Davanti alla chiesa si apre uno spazio ampio chiamato sagrato, dove i fedeli si riuniscono prima di entrare. È un luogo di incontro e di pace, spesso decorato con fiori e statue, che accoglie i visitatori con serenità e rispetto. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Spiazzo davanti all ingresso della chiesa nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Sagrato
Se la definizione "Spiazzo davanti all ingresso della chiesa" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Sagrato'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Spiazzo davanti all ingresso della chiesa
- Risposta: SAGRATO
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: S______
- Inizia con: S
- Finisce con: O
Le 7 lettere della soluzione
La soluzione 'Sagrato' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Spiazzo davanti all ingresso della chiesa". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con spiazzo: Lo spiazzo davanti alla cascina
Con davanti: Il mare davanti a Napoli
Con ingresso: Fiori che si vendono all ingresso dei cimiteri