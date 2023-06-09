È stata sindaco di Milano dal 2006 al 2011
La soluzione di 14 lettere per la definizione 'È stata sindaco di Milano dal 2006 al 2011' è 'Letizia Moratti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: LETIZIA MORATTI
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È stata sindaco di Milano dal 2006 al 2011 nei cruciverba: la soluzione di 14 lettere è Letizia Moratti
Se la definizione "È stata sindaco di Milano dal 2006 al 2011" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Letizia Moratti'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: È stata sindaco di Milano dal 2006 al 2011
- Risposta: LETIZIA MORATTI
- Lunghezza: 14 lettere
- Schema parole: 7-7
- Schema utile: L______ _______
- Inizia con: L
- Finisce con: I
Le 14 lettere della soluzione
L Livorno
E Empoli
T Torino
I Imola
Z Zara
I Imola
A Ancona
M Milano
O Otranto
R Roma
A Ancona
T Torino
T Torino
I Imola
La soluzione 'Letizia Moratti' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "È stata sindaco di Milano dal 2006 al 2011". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.