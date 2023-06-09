È stata sindaco di Milano dal 2006 al 2011

Sara Verdi | 1 nov 2024 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 14 lettere per la definizione 'È stata sindaco di Milano dal 2006 al 2011' è 'Letizia Moratti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LETIZIA MORATTI

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È stata sindaco di Milano dal 2006 al 2011 nei cruciverba: la soluzione di 14 lettere è Letizia Moratti

Se la definizione "È stata sindaco di Milano dal 2006 al 2011" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Letizia Moratti'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: È stata sindaco di Milano dal 2006 al 2011
  • Risposta: LETIZIA MORATTI
  • Lunghezza: 14 lettere
  • Schema parole: 7-7
  • Schema utile: L______ _______
  • Inizia con: L
  • Finisce con: I

Le 14 lettere della soluzione

L Livorno
E Empoli
T Torino
I Imola
Z Zara
I Imola
A Ancona
 
M Milano
O Otranto
R Roma
A Ancona
T Torino
T Torino
I Imola

La soluzione 'Letizia Moratti' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "È stata sindaco di Milano dal 2006 al 2011". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.