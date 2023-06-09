È stata sindaco di Milano dal 2006 al 2011

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La soluzione di 14 lettere per la definizione 'È stata sindaco di Milano dal 2006 al 2011' è 'Letizia Moratti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LETIZIA MORATTI

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È stata sindaco di Milano dal 2006 al 2011 nei cruciverba: la soluzione di 14 lettere è Letizia Moratti

Se la definizione "È stata sindaco di Milano dal 2006 al 2011" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Letizia Moratti'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: È stata sindaco di Milano dal 2006 al 2011

È stata sindaco di Milano dal 2006 al 2011 Risposta: LETIZIA MORATTI

Lunghezza: 14 lettere

14 lettere Schema parole: 7-7

7-7 Schema utile: L______ _______

L______ _______ Inizia con: L

L Finisce con: I

Le 14 lettere della soluzione

L Livorno E Empoli T Torino I Imola Z Zara I Imola A Ancona M Milano O Otranto R Roma A Ancona T Torino T Torino I Imola

La soluzione 'Letizia Moratti' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "È stata sindaco di Milano dal 2006 al 2011". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.