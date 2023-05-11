Un capolavoro di Leonardo a Milano

Home / Soluzioni Cruciverba / Un capolavoro di Leonardo a Milano

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Un capolavoro di Leonardo a Milano' è 'Cenacolo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CENACOLO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un capolavoro di Leonardo a Milano" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un capolavoro di Leonardo a Milano". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Cenacolo? Il cenacolo è un famoso dipinto di Leonardo da Vinci conservato a Milano, considerato uno dei massimi capolavori dell'arte rinascimentale. Raffigura l'Ultima Cena e rappresenta un momento di grande intensità emotiva e compositiva. Questo capolavoro è ammirato per la sua maestria artistica e il suo impatto storico, testimonianza delle capacità di Leonardo di combinare tecnica e profondità spirituale.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Un capolavoro di Leonardo a Milano nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Cenacolo

La soluzione associata alla definizione "Un capolavoro di Leonardo a Milano" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un capolavoro di Leonardo a Milano" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Cenacolo:

C Como E Empoli N Napoli A Ancona C Como O Otranto L Livorno O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un capolavoro di Leonardo a Milano" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Uno dei più celebri dipinti di Leonardo da VinciUn famoso dipinto di Leonardo da VinciIl capolavoro di Leonardo in Santa Maria delle Grazie a MilanoIl capolavoro di Leonardo realizzato in Santa Maria delle Grazie, a MilanoL ultima è raffigurata in un capolavoro di Leonardo da VinciUn capolavoro di LeonardoIspirò un capolavoro di Leonardo