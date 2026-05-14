Lo visitano i turisti a Milano

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Lo visitano i turisti a Milano' è 'Duomo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DUOMO

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Perché la soluzione è Duomo? Il Duomo di Milano è uno dei simboli più riconoscibili della città, attirando ogni anno numerosi visitatori provenienti da tutto il mondo. Questa imponente cattedrale gotica si distingue per la sua architettura elaborata e le sue vette che svettano nel cielo cittadino, offrendo ai turisti un’esperienza unica. Oltre alla magnificenza strutturale, permette di godere di una vista panoramica sulla città dalla sua terrazza. La presenza del Duomo contribuisce a definire l’identità storica e culturale di Milano.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo visitano i turisti a Milano". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Lo visitano i turisti a Milano nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Duomo

Per risolvere la definizione "Lo visitano i turisti a Milano", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo visitano i turisti a Milano" conferma che la soluzione 'Duomo' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Duomo

D Domodossola U Udine O Otranto M Milano O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo visitano i turisti a Milano" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Duomo' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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