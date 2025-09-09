Comprende una gran parte della zona del Chianti

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Comprende una gran parte della zona del Chianti' è 'Senese'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SENESE

Perchè la soluzione è Senese? Le Sienese sono il cuore pulsante di una vasta area del Chianti, con le sue colline, vigneti e tradizioni. La loro presenza dà vita a paesaggi unici e a un patrimonio culturale ricco di storia, che si respira in ogni angolo di questa splendida regione. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Comprende una gran parte della zona del Chianti nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Senese

La soluzione associata alla definizione "Comprende una gran parte della zona del Chianti" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Senese'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Comprende una gran parte della zona del Chianti

Comprende una gran parte della zona del Chianti Risposta: SENESE

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Schema utile: S_____

S_____ Inizia con: S

S Finisce con: E

Le 6 lettere della soluzione

S Savona E Empoli N Napoli E Empoli S Savona E Empoli

La soluzione 'Senese' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Comprende una gran parte della zona del Chianti". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.