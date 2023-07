Lo sono la gran parte degli animali che partoriscono piccoli già formati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sono la gran parte degli animali che partoriscono piccoli già formati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : VIVIPARI

Significato/Curiosita : Lo sono la gran parte degli animali che partoriscono piccoli gia formati

Evitando la possibilità che un debole sopravviva soltanto perché più adulto degli altri. succede infatti per esempio che se due leonesse partoriscono a distanza... Questa voce sull'argomento riproduzione è solo un abbozzo. contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di wikipedia. la viviparità è un tipo di riproduzione... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 19 luglio 2023

