Il vitigno per il Chianti e il Brunello di Montalcino

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Il vitigno per il Chianti e il Brunello di Montalcino' è 'Sangiovese'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SANGIOVESE

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Perché la soluzione è Sangiovese? Il Sangiovese è un vitigno rosso molto diffuso in Italia, particolarmente apprezzato per la produzione di vini di alta qualità come il Chianti e il Brunello di Montalcino. La sua caratteristica principale è la capacità di conferire ai vini un aroma intenso e complesso, con note di ciliegia, prugna e spezie. La presenza di questo vitigno è fondamentale per ottenere quei profili organolettici distintivi che rendono riconoscibili e apprezzati i vini toscani.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il vitigno per il Chianti e il Brunello di Montalcino". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Il vitigno per il Chianti e il Brunello di Montalcino nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Sangiovese

Se la definizione "Il vitigno per il Chianti e il Brunello di Montalcino" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il vitigno per il Chianti e il Brunello di Montalcino" conferma che la soluzione 'Sangiovese' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Sangiovese

S Savona A Ancona N Napoli G Genova I Imola O Otranto V Venezia E Empoli S Savona E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il vitigno per il Chianti e il Brunello di Montalcino" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Sangiovese' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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