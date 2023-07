Una gran parte del mondo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una gran parte del mondo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ASIA

Significato/Curiosita : Una gran parte del mondo

Infatti, è per gran parte un'unica placca tettonica; da questo punto di vista, però, l'australia non è unita all'oceania, giacendo su una sua propria placca... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi asia (disambigua). questa voce o sezione sull'argomento asia non cita le fonti necessarie o quelle presenti...