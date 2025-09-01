Sono protagonisti di Un mercoledì da leoni
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Perchè la soluzione è Surfisti? I surfisti sono i protagonisti di Un mercoledì da leoni. Con le loro tavole sfidano le onde, vivendo avventure emozionanti e condividendo momenti di pura adrenalina. La loro passione li porta a immergersi nel mare, cercando sempre nuove sfide tra le onde. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Sono protagonisti di Un mercoledì da leoni
- Risposta: SURFISTI
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Vocali: 3
- Consonanti: 5
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: SFSI
- Inizia con: S
- Finisce con: I
Sono protagonisti di Un mercoledì da leoni nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Surfisti
La definizione "Sono protagonisti di Un mercoledì da leoni" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Surfisti'.
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