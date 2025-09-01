Sono protagonisti di Un mercoledì da leoni

Alessia Mogavero | 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Sono protagonisti di Un mercoledì da leoni' è 'Surfisti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SURFISTI

Perchè la soluzione è Surfisti? I surfisti sono i protagonisti di Un mercoledì da leoni. Con le loro tavole sfidano le onde, vivendo avventure emozionanti e condividendo momenti di pura adrenalina. La loro passione li porta a immergersi nel mare, cercando sempre nuove sfide tra le onde. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Sono protagonisti di Un mercoledì da leoni
  • Risposta: SURFISTI
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 5
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    SFSI
  • Inizia con: S
  • Finisce con: I
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Sono protagonisti di Un mercoledì da leoni nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Surfisti

La definizione "Sono protagonisti di Un mercoledì da leoni" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Surfisti'.

La soluzione 'Surfisti' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Sono protagonisti di Un mercoledì da leoni". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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