Sono protagonisti di Un mercoledì da leoni

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Sono protagonisti di Un mercoledì da leoni' è 'Surfisti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

S U R F I S T I

Perchè la soluzione è Surfisti? I surfisti sono i protagonisti di Un mercoledì da leoni. Con le loro tavole sfidano le onde, vivendo avventure emozionanti e condividendo momenti di pura adrenalina. La loro passione li porta a immergersi nel mare, cercando sempre nuove sfide tra le onde. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Sono protagonisti di Un mercoledì da leoni

Sono protagonisti di Un mercoledì da leoni Risposta: SURFISTI

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Vocali: 3

3 Consonanti: 5

5 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: S F S I

Inizia con: S

S Finisce con: I

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Sono protagonisti di Un mercoledì da leoni nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Surfisti

La definizione "Sono protagonisti di Un mercoledì da leoni" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Surfisti'.

La soluzione 'Surfisti' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Sono protagonisti di Un mercoledì da leoni". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.