MAD MEN

Curiosità e Significato di Mad Men

Vuoi sapere di più su Mad Men? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Mad Men.

Perché la soluzione è Mad Men? Mad Men è un termine inglese che richiama i pubblicitari di New York negli anni '60, spesso raffigurati come uomini eleganti e affascinanti. La parola deriva da un soprannome usato per descrivere gli agenti pubblicitari di quegli anni, simbolo di stile, creatività e il mondo glamour della pubblicità dell'epoca. Un modo per evocare un'epoca d'oro del marketing e della cultura pop.

Come si scrive la soluzione Mad Men

Stai cercando la risposta alla definizione "Un gruppo di pubblicitari nella New York degli Anni 60: sono i protagonisti di quale nota serie TV?"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

M Milano

A Ancona

D Domodossola

M Milano

E Empoli

N Napoli

